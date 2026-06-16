Nell’ennese: morto a 14 anni in incidente stradale, Comune rimuove la targa messa da famiglia

All’indomani della decisione del gip del tribunale di Enna , Giuseppe Noto, che ha rinviato gli atti al pm per il caso dell’omicidio stradale di Gabriele Giadone, il giovane di 14 anni, falciato sul suo ciclomotore da un’auto che andava contromano il 10 maggio dello scorso anno e per il quale Giuseppe Paterno, che era alla guida della macchina, aveva chiesto un patteggiamento a 6 mesi, il comune di Barrafranca ha smontato la targhetta commemorativa che la famiglia aveva apposto sul luogo dell’incidente.

“E’ l’ennesimo schiaffo alla memoria di mio figlio – dice Lucia Baiunco ​​, la madre di Gabriele – Quella targa affissa su un palo non dava fastidio a nessuno, era il ricordo di un ragazzo che ha finito i suoi giorni troppo presto e ha lasciato un vuoto incolmabile”. Sono stati i vigili urbani, che avevano intimato alla famiglia di smontare la targa, ricevendo un netto rifiuto, a recapitare ieri pomeriggio la targa con la foto a casa dei Giadone. “Quello che troviamo inverosimile – dicono gli avvocati della famiglia, Gaetano Giunta e Giusy Nicoletti – è che avevamo mandato appena sabato una richiesta al sindaco per chiedere l’autorizzazione affinché quella targa rimangasse al suo posto e mentre attendiamo ancora una risposta la targa è stata smontata”.

“Non rilascio alcuna dichiarazione” dice il sindaco di Barrafranca, Giuseppe Lo Monaco. Resta il fatto che in un centro piccolo come Barrafranca il clima che si respira è ammalorato da tensioni e maldicenze che feriscono la famiglia del giovane. Intanto si attende una nuova decisione del pm che dovrà stavolta attenersi alla prescrizione del giudice. Nella nuova richiesta di patteggiamento, ammesso che il legale di Paternò, Paolo Giuseppe Piazza, non decide di far fare al suo assistito un processo ordinario, il pm dovrà tenere conto dell’aggravante dato che la macchina su cui viaggiava Paternò, sarebbe andata contromano per almeno 13 metri. E poi ci sono le due perizie contrapposte, quella del pm che dice che Gabriele viaggiava a 68 chilometri orari e quella della famiglia del giovane che ha smontato questa tesi e ha fissato la velocità a 38 chilometri. (Ansa)