Montedoro. “PattoxRestare”. Tanti giovani da ogni parte della Sicilia per la prima tappa del progetto

MONTEDORO. Montedoro ha accolto ragazze e ragazzi provenienti da diverse parti della Sicilia che hanno scelto il nostro paese come prima tappa del percorso territoriale del movimento PattoXRestare per presentare e discutere la proposta “Sicilia Zero Disoccupazione”.

Un incontro partecipato, ricco di idee, confronti e visioni sul futuro delle aree interne, sul diritto di restare e sulle opportunità che la nostra terra può ancora offrire.

La scelta di partire da Montedoro non è casuale: significa riconoscere il valore delle comunità che resistono, innovano e continuano a credere nel proprio futuro.

In un tempo in cui si parla troppo spesso di partenze e rassegnazione, l’entusiasmo e l’impegno di questi giovani rappresentano un segnale concreto di speranza , ha sottolineato il sindaco Renzo Bufalino.