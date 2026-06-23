Mondiali, oggi Norvegia-Senegal – Diretta

(Adnkronos) – Torna in campo la Norvegia. Oggi, martedì 23 giugno, la Nazionale scandinava sfida il Senegal – in diretta tv e streaming – nella seconda giornata dei Mondiali 2026. La Norvegia è reduce dalla vittoria contro l'Iraq, battuto 4-1 all'esordio nella rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Canada e Messico, mentre il Senegal è stato battuto dalla Francia 3-1. Alle 5 in programma Algeria-Giordania.

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