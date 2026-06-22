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Mondiali, Francia-Iraq 0-0 – Diretta

AdnKronos

Mondiali, Francia-Iraq 0-0 – Diretta

Lun, 22/06/2026 - 22:05

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(Adnkronos) – La Francia torna in campo ai Mondiali 2026. Oggi, lunedì 22 giugno, la Nazionale transalpina sfida l'Iraq – in diretta tv e streaming – nella seconda giornata del girone I della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada. La squadra di Deschamps è reduce dalla vittoria per 3-1 contro il Senegal, mentre l'Iraq è stata battuta 4-1 dalla Norvegia.  Alle 2 Norvegia-Senegal.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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