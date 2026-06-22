Mondiali, Francia-Iraq 0-0 – Diretta

(Adnkronos) – La Francia torna in campo ai Mondiali 2026. Oggi, lunedì 22 giugno, la Nazionale transalpina sfida l'Iraq – in diretta tv e streaming – nella seconda giornata del girone I della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada. La squadra di Deschamps è reduce dalla vittoria per 3-1 contro il Senegal, mentre l'Iraq è stata battuta 4-1 dalla Norvegia. Alle 2 Norvegia-Senegal.

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