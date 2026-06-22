Messina, presenta la nuova Giunta comunale che affiancherà il sindaco Federico Basile: Laura Castelli nominata vicesindaca / Video

MESSINA (ITALPRESS) – Presentata a Palazzo Zanca la nuova Giunta comunale che affiancherà il sindaco Federico Basile nel secondo mandato amministrativo dopo le elezioni del 24 e 25 maggio. Una squadra caratterizzata da numerose riconferme e dalla nomina di Laura Castelli come vicesindaca.

“Dobbiamo consolidare quanto fatto in questi anni, per questo ci sono tante conferme, ma serve anche uno slancio ulteriore per continuare a lavorare per la città”, ha affermato Basile, sottolineando come l’amministrazione sia chiamata ad affrontare una fase particolare anche in vista dei prossimi appuntamenti politici regionali.

Il primo cittadino ha definito l’esecutivo una “Giunta a termine”, evidenziando la necessità di rafforzare i risultati ottenuti nel primo mandato e valorizzare le competenze maturate dai componenti della squadra amministrativa che lo affiancano dal 2017. Sulla scelta di Laura Castelli come vicesindaca, Basile ha spiegato che si tratta di una figura di rilievo politico e istituzionale, la cui esperienza nazionale potrà contribuire a rafforzare l’azione amministrativa e il confronto politico sui temi strategici per la città.

Laura Castelli è la nuova vicesindaca di Messina. L’ex viceministro dell’Economia e delle Finanze e attuale presidente di Sud chiama Nord entra ufficialmente nella Giunta guidata dal sindaco Federico Basile, portando in dote l’esperienza maturata nelle istituzioni nazionali. “Voglio portare a Messina le competenze acquisite a livello nazionale e metterle al servizio della città”, ha dichiarato Castelli, sottolineando la volontà di affiancare il sindaco Basile nel percorso amministrativo avviato negli ultimi anni.

“Il mio obiettivo è supportare quel modello che ha riportato Messina al centro dell’attenzione e che rappresenta il pilastro della nostra forza politica”, ha aggiunto. La neo vicesindaca ha evidenziato la crescita di Sud chiama Nord sul piano nazionale e ha ribadito la necessità di continuare a lavorare per costruire un modello di buona amministrazione esportabile anche oltre i confini comunali.

“Il nostro compito è spiegare alla Sicilia che una buona amministrazione non è possibile soltanto a livello locale, ma anche su scala regionale. L’Isola ha bisogno di scelte coraggiose e di una visione capace di valorizzarne le risorse”, ha affermato.

Laura Castelli ha anche elogiato il leader del movimento, Cateno De Luca. “Quello che molti definiscono un miracolo politico è in realtà il frutto di competenze amministrative, lavoro sul territorio e capacità di coinvolgere le comunità. Oggi Sud chiama Nord è una realtà riconosciuta anche a livello nazionale”, ha concluso.

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