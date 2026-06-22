Messi segna, Schmeichel critica l’arbitro: “Gol andava annullato”

(Adnkronos) – Il primo gol di Lionel Messi in Argentina-Austria andava annullato, parola di Peter Schmeichel. L'ex portiere del Manchester United, oggi opinionista tv per Fox, dove commenta i Mondiali 2026 in compagnia di Clarence Seedorf, ha parlato di una chiara svista arbitrale nel match vinto dall'Albiceleste per 2-0 e deciso proprio da una doppietta di Messi. Al 39', dopo aver sbagliato un calcio di rigore, Messi riceve un pallone a rimorchio, apre il destro e batte il portiere dell'Austria, portando avanti l'Albiceleste e diventando l'attaccante con più gol della storia dei Mondiali, staccando Miroslav Klose a quota 18. Tutto però nasce da un duro contrasto a centrocampo, con Mac Allister che strappa il pallone a un giocatore austriaco, che rimane a terra dolorante. "Non risparmierò critiche a Messi", ha esordito Schmeichel nel post partita rivedendo l'azione, "questo doveva essere calcio di punizione per l'Austria. Si tratta di un chiaro ed evidente errore da parte dell'arbitro".

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