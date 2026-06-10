Marina militare, Schifani “Grati per l’impegno a difesa del Paese e della pace”. Lagalla “Motivo d’orgoglio per la nazione”

PALERMO (ITALPRESS) – “Oggi è una giornata importante per la nostra Regione. Siamo orgogliosi di ospitare in Sicilia la festa nazionale della Marina militare italiana, un corpo che con professionalità e abnegazione serve ogni giorno il nostro Paese per la protezione dei confini nazionali e nelle missioni all’estero a difesa della pace, del diritto internazionale e dei valori che sono alla base della nostra Costituzione e del nostro sistema democratico”. Lo ha detto il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, partecipando alla cerimonia della Giornata nazionale della Marina militare italiana che si è svolta stamattina al porto di Palermo, alla presenza, tra gli altri, del ministro della Difesa, Guido Crosetto, e dell’alto comando della Forza armata. “A tutto il personale – ha aggiunto il presidente Schifani – va la gratitudine dei siciliani per l’impegno silenzioso e costante con cui onora la propria missione al servizio dell’Italia”.

LAGALLA “MARINA PRESIDIO DI SICUREZZA, PACE E TUTELA INTERESSI NAZIONALI”

“Oggi Palermo ha l’onore di ospitare la Giornata della Marina Militare, una ricorrenza che rende omaggio alle donne e agli uomini che ogni giorno servono il nostro Paese con dedizione, competenza e spirito di sacrificio. La Marina Militare rappresenta un presidio fondamentale di sicurezza, pace e tutela degli interessi nazionali, operando con professionalità nei mari del mondo e svolgendo un ruolo essenziale anche nelle attività di soccorso, protezione e cooperazione internazionale”. Lo ha detto il sindaco Roberto Lagalla, che ha aggiunto: “Per Palermo, città profondamente legata al mare e alla sua storia marittima, accogliere questa celebrazione significa rinnovare un legame fatto di valori condivisi, senso delle istituzioni e servizio alla collettività. A nome dell’amministrazione comunale e dell’intera cittadinanza, esprimo gratitudine e riconoscenza alla Marina Militare per il suo costante impegno al servizio della Repubblica e per l’alto esempio di disciplina, umanità e professionalità che offre alle nuove generazioni. La presenza oggi nel porto di Palermo testimonia inoltre il ruolo strategico della nostra città nel Mediterraneo, luogo di incontro, dialogo e cooperazione tra i popoli. Ai marinai italiani rivolgo il più sincero ringraziamento e l’augurio di continuare a svolgere la propria missione con lo stesso prestigio e la stessa autorevolezza che ne fanno motivo di orgoglio per tutta la nazione”.

-Foto ufficio stampa Regione Siciliana-

(ITALPRESS).