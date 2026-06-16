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M5S, Giuseppe Conte domani alle 12 ospite dell’Adnkronos

AdnKronos

M5S, Giuseppe Conte domani alle 12 ospite dell’Adnkronos

Mar, 16/06/2026 - 12:05

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(Adnkronos) – Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte domani, 17 giugno, sarà al Palazzo dell'Informazione di piazza Mastai a Roma, ospite di 'Adn Talks', il nuovo format in diretta sul sito internet e sul canale youtube dell'Adnkronos. A intervistarlo sarà il direttore Davide Desario. La diretta avrà inizio alle 12. 
—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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