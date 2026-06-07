Lupin a Torino, in 4 minuti rubati gioielli per un milione Colpo notturno in una casa d’aste.

Quattro minuti per trafugare un tesoro da un milione di euro. E’ stato un “colpo” da professionisti quello messo a segno la scorsa notte a Torino ai danni della casa d’aste Sant’Agostino. L’impresa risulta documentata dalle telecamere di sorveglianza: i ladri, a volto coperto, si sono intrufolati nel locale forzando i dispositivi di sicurezza e, mentre suonava l’allarme, hanno arraffato gioielli, preziosi e orologi dopo avere fracassato le vetrine con delle mazze.

Il tutto in quattro minuti, dalle 4:20 alle 4:24. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto erano le 4:29 e gli sconosciuti si erano già dileguati. Questa, almeno, è la ricostruzione contenuta nel lungo comunicato con cui, ad indagini dell’Arma in pieno svolgimento, la stessa Sant’Agostino ha deciso di rendere noto l’accaduto. Il 9 e il 10 giugno era in programma un’asta e la maison, dopo avere sottolineato che il valore degli oggetti aveva un prezzo di partenza (la “base”) di un milione ma che con i probabili rilanci la quota sarebbe aumentata, ha informato il pubblico di avere “una capiente assicurazione che sta venendo attivata anche a garanzia di proprietari”. “Vedere le immagini è stato scioccante”, ha commentato la titolare, Vanessa Carioggia.

L’inventario del tesoro perduto è già stato fatto: l’elenco comprende un anello con uno smeraldo colombiano di quasi quattro carati affiancato da due diamanti taglio a mezza luna; una coppia di orecchini ‘Cantamessa’ in oro bianco con pavé di diamanti taglio brillante; un girocollo semirigido ‘Bonanza’ in oro giallo e linee spezzate in platino, una tabacchiera francese in oro giallo databile al 1780-1790. Si è salvato un ‘bracciale tennis in oro bianco con diamanti taglio brillante 9 carati’. I carabinieri lo hanno trovato sul pavimento del salone. Come se ai ladri fosse caduto durante la fuga.