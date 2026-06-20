La Nissa F.C. continua a costruire il futuro: l’Avvocato Giovanni Mancuso è il nuovo Responsabile dell’Ufficio Legale

Ci sono momenti nella storia di un club in cui la differenza tra una buona stagione e un’epopea indelebile viene tracciata da una firma. Oggi, la Nissa F.C. scrive un’altra pagina di pura visione strategica. Con la nomina dell’Avvocato Giovanni Mancuso a Responsabile dell’Ufficio Legale, il club biancoscudato non si limita a coprire un ruolo: lo eleva, portando in società un’autorità del diritto che unisce competenza smisurata e una fede calcistica incrollabile.

Ma, per capire la portata di questo evento, dobbiamo guardare oltre l’organigramma. Dobbiamo guardare al Presidente Luca Giovannone.

Se oggi la Nissa è diventata un punto di riferimento, una realtà che trasuda professionalità e organizzazione da ogni poro, lo si deve innanzitutto alla guida illuminata e instancabile del Presidente Giovannone. Il suo operato non è solo gestione: è architettura sportiva.

Luca Giovannone ha compreso, fin dal primo giorno, che per vincere non basta il talento dei singoli calciatori. Per scalare le gerarchie e arrivare dove la storia chiama, serve una struttura societaria da Serie A. E il Presidente sta costruendo esattamente questo: un palazzo solido, fatto di competenze d’eccellenza, dove ogni settore è presidiato da professionisti di caratura superiore. La nomina di un professionista stimato e rigoroso come l’Avvocato Mancuso è l’ennesima pennellata di un quadro tattico societario perfetto, firmato da un uomo che conosce la differenza tra la gestione ordinaria e la creazione di un mito.

L’ingresso dell’Avvocato Mancuso è il tassello mancante che rende la macchina biancoscudata quasi perfetta. In un panorama calcistico dove spesso si improvvisa, la Nissa sceglie di pianificare. La dedizione del Presidente nel circondarsi di figure di altissimo profilo – uomini che, come Mancuso, coniugano la maestria tecnica con un cuore che batte forte per questi colori – è il segreto di un successo che va ben oltre il rettangolo verde.

Giovannone sta dando alla Nissa un’identità precisa: quella di un club che pensa in grande perché è gestito in modo grande. Non è solo una questione di ufficio legale; è una filosofia di vita applicata allo sport. Ogni scelta del Presidente è una dichiarazione di intenti: la Nissa non è di passaggio, la Nissa è qui per restare e per dominare.

Vedere il Presidente lavorare con questa meticolosità, mentre coinvolge figure che amano profondamente la Nissa, genera un entusiasmo contagioso. I tifosi lo sanno: quando al vertice c’è un leader che mette al primo posto la solidità, la serietà e il prestigio del club, allora il futuro non è più una speranza, ma una promessa.

Il Presidente Giovannone ha ridato alla Nissa la dignità che merita e sta costruendo, giorno dopo giorno, una struttura di cui tutta la città può andare orgogliosa. Con la guida del nostro Presidente e l’inserimento di figure del calibro dell’Avvocato Mancuso, la strada è tracciata.