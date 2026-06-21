Salute

Italia. Tunisino irrompe con ascia in una festa: 43enne in gravi condizioni

Redazione

Italia. Tunisino irrompe con ascia in una festa: 43enne in gravi condizioni

Dom, 21/06/2026 - 17:07

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Un uomo di 43 anni è rimasto gravemente ferito in seguito a una violenta lite scoppiata nella notte a Robbio (Pavia), in Lomellina. Antonello Mula, il 43enne aggredito durante i festeggiamenti per il compleanno di sua nipote, si trova ora ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale di Novara. Secondo le prime testimonianze raccolte, un 27enne di origine tunisina residente a Robbio armato di ascia avrebbe aggredito i presenti ad una festa in un locale. Di fronte al pericolo per la propria famiglia, Mula sarebbe intervenuto per proteggere la figlia minorenne, ponendosi tra l’aggressore e la ragazza e riportando gravi ferite all’addome. Questa mattina il presunto aggressore è stato raggiunto a casa dai carabinieri ma non ha aperto la porta: per poter entrare nell’abitazione è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, tramite una scala. L’uomo è stato accompagnato in caserma: l’accusa nei suoi confronti è tentato omicidio. Mula è il fratello della segretaria dell’Associazione Nazionale Vittime delle Marocchinate (Anvm), nata nel 2007 per ricordare gli stupri di gruppo, le uccisioni, i saccheggi e le violenze perpetrate dalle truppe coloniali francesi, aggregate agli Alleati, ai danni della popolazione italiana durante la Seconda guerra mondiale

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