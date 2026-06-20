Italia. Incendi: anziano brucia sterpaglie e muore tra le fiamme

Un uomo di 89 anni, Luigi Cappilli, e’ rimasto vittima delle fiamme che lui stesso aveva acceso per liberare dalle sterpaglie il suo terreno, alla periferia di Lecce. E’ accaduto stamattina in via Roggerone. Il rogo sarebbe sfuggito al controllo dell’anziano che, investito dal fuoco, e’ deceduto dopo avere perso i sensi, malgrado un conoscente che si trovava con lui abbia tentato di trascinarlo fuori dall’area interessata dalle fiamme, rimanendo anche lui ustionato, sia pure non gravemente, alle gambe. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza, ma nulla hanno potuto fare per salvare la vita all’anziano. I vigili del fuoco hanno provveduto spegnere le fiamme e a bonificare l’area. Dell’accaduto e’ stato informato il pubblico ministero di turno della Procura di Lecce.