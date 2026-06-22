Inizia la settimana del 4° Slalom Città di Librizzi

Verso lo zero il conto alla rovescia verso il 4° Slalom Città di Librizzi, la manifestazione organizzata da Librizzi ASD in programma il 27 e 28 giugno lungo la Strada Provinciale 126. Per piloti e team restano ancora tre giorni per perfezionare l’iscrizione ad una gara che richiama sui Nebrodi alcuni tra i migliori specialisti della disciplina, pronti a confrontarsi in un appuntamento valido per il Trofeo Sud – Coppa Italia Slalom ACI Sport 5^ Zona, per il Campionato Siciliano Slalom ACI Sport Delegazione Sicilia e per il Trofeo dei Nebrodi 2026.

L’edizione 2026 si presenta con importanti migliorie riguardanti il percorso di gara. Il tracciato ha infatti beneficiato di una serie di interventi di manutenzione e sistemazione che hanno interessato il manto stradale, consentendo di elevare ulteriormente gli standard qualitativi e di sicurezza della competizione. Un risultato reso possibile grazie all’impegno della Città Metropolitana di Messina, che ha provveduto agli interventi necessari soprattutto lungo il tratto interessato dalla manifestazione.

L’attesa cresce giorno dopo giorno non soltanto per l’arrivo dei piloti e delle vetture protagoniste della sfida tra i birilli, ma anche per gli eventi collaterali che accompagneranno il fine settimana sportivo. In particolare, la serata di sabato 27 giugno vedrà protagonista il Motor Fest & Sapori Librizzesi, iniziativa che coinvolgerà concorrenti, addetti ai lavori e cittadini in un momento di festa e aggregazione successivo alle verifiche sportive e tecniche. L’evento sarà dedicato alla valorizzazione delle tradizioni locali, delle eccellenze gastronomiche del territorio e della passione per i motori, con l’obiettivo di trasformare il weekend dello slalom in un appuntamento capace di coinvolgere l’intera comunità.

Sul fronte sportivo, la memoria corre inevitabilmente all’edizione dello scorso anno, quando a imporsi fu il biancavillese Silvio Fiore (nella foto) al volante della Radical SR4. Alle sue spalle conclusero Giuseppe Bellini, staccato di poco più di quattro secondi con la Radical 1400, e Santi Leo, anch’egli su Radical 1400, completando un podio di assoluto prestigio che contribuì a confermare il valore tecnico della competizione nebroidea.

Con l’avvicinarsi della chiusura delle iscrizioni e l’intensificarsi delle attività organizzative, Librizzi è ormai pronta ad accogliere protagonisti e appassionati per una nuova edizione che si annuncia ricca di contenuti sportivi, spettacolo e partecipazione.

