Il volo della nissena Selenia Pernaci: a 18 anni è già tra le stelle della danza sportiva italiana

A soli diciotto anni, la nissena Selenia Michela Pernaci si conferma una delle giovani atlete promettenti della danza sportiva italiana. La sua storia è un intreccio di talento precoce, disciplina e un ritorno in pista che ha superato ogni aspettativa. Selenia muove i suoi primi passi nella danza a soli quattro anni, sotto la guida dei suoi maestri di sempre: Debora Macaluso e Davide Fumagalli. Sono loro ad accompagnarla nella crescita sportiva, atletica e disciplinare, costruendo negli anni una base solida che oggi le permette di eccellere in ogni contesto competitivo. In coppia con il suo primo partner, Gioele, nel 2019 conquista: Campionati regionali Campionati italiani

Un inizio che già lasciava intravedere un futuro luminoso. Dopo una pausa, Selenia decide di tornare in pista con una nuova sfida: il Singolo Latin. In soli tre anni si prepara con dedizione assoluta, trasformando una disciplina nuova in un terreno fertile per esprimere la sua maturità artistica. Il suo percorso agonistico nel Singolo Latin inizia proprio a Napoli, dove ottiene risultati straordinari: 7 primi posti nella categoria Under 19 2 secondi posti 1 terzo posto nella categoria Over 16

Un esordio che conferma la sua forza tecnica e la sua presenza scenica. Il 2026 culmina con il Campionato Nazionale FIDA Italia, ancora una volta a Napoli. Qui Selenia supera ogni aspettativa: 5 primi posti nella categoria Under 21 4 secondi posti 1 primo posto nella categoria Under 19 Risultati che le valgono il prestigioso passaggio di merito alla Classe Internazionale, riconoscimento riservato agli atleti più completi e competitivi.

Oggi Selenia rappresenta con orgoglio l’ASD Dance Lab Studio, portando in pista non solo talento, ma anche i valori e la formazione ricevuta dai suoi maestri. Con il nuovo status di atleta internazionale, è pronta a intraprendere un doppio percorso: Agonistico nazionale, dove continuera con nuove sfide Agonistico internazionale, dove potrà confrontarsi con i migliori talenti del mondo La sua determinazione, la sua eleganza e la sua capacità di reinventarsi la rendono una delle protagoniste attese della scena competitiva dei prossimi anni.