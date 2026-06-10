Il Consolato d’Italia a New York ospita l’incontro con il sottosegretario Dell’Utri: “Noi italiani dobbiamo essere orgogliosi della nostra identita”

-“Sono venuto qui come prima uscita con gli italiani nel mondo perché New York è il centro del mondo commerciale, economico, imprenditoriale ed è una comunità importante. Questa identificazione degli italiani nel mondo non è solo un momento istituzionale ma un sistema Italia, che io ritrovo in ogni realtà con cui ho un confronto perché c’è la voglia di essere italiani, c’è una capacità del mondo imprenditoriale italiano fuori dal comune che ci viene apprezzata in tutto il mondo, e c’é una capacità politica che viene apprezzata in tutto il mondo”. Lo ha detto il sottosegretario agli Affari Esteri Massimo Dell’Utri durante un incontro al Consolato Generale con i rappresentanti della comunità italiana. Dopo il saluto del Console Giuseppe Pastorelli, il sottosegretario si è rivolto ai presenti dicendo che “dobbiamo avere la capacità di far sì che questa comunità abbia il senso dell’identità italiana. E’ un legame forte ed importante che si mantiene e un’identità di cui ognuno deve essere orgoglioso”. Dell’Utri ha precisato poi che “dobbiamo fare più sistema, in questo un ruolo fondamentale lo hanno i Consolati, il ministero sta facendo uno sforzo per potenziare i servizi consolari perché il cittadino italiano deve averli nel minore tempo possibile”. Infine ha sottolineato la necessità del potenziamento del commercio estero.