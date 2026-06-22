Dalla Sicilia all’Europa: a soli 10 anni la nissena Chantal Capuzzo conquista 19 ori e vola nelle Classi A Internazionali

CALTANISSETTA – Con una tecnica impeccabile che ha incantato giudici e giuria, Chantal Capuzzo, 10 anni di Caltanissetta e portacolori della Asd Dance Lab Studio, ha firmato un’impresa storica.

Il 14 giugno, a Chisinau, in Moldavia, la piccola atleta ha conquistato il titolo di Campionessa Europea 2026 nel Latino Americano, portando a casa 10 medaglie d’oro.

Il 20 giugno, al Campionato Nazionale AIMB – FIDA Italia al Palasport di Casagiove, Chantal Capuzzo ha conquistato il Titolio di campionessa Italiana gareggiato nelle categorie Under 12, Under 14 e Solo Open, Classe A. Nelle discipline Cha Cha, Samba, Rumba, Paso Doble e Jive ha dominato la pista: 9 primi posti, 9 volte sul gradino più alto.

A soli 10 anni, imporsi nelle categorie Solo contro avversarie anche più grandi è un risultato straordinario. Interpretazione, musicalità, talento e velocità: la sua esibizione ha incantato giudici e giuria e strappato applausi a tutto il Palasport.

19 ori in 6 giorni. Un bottino che le vale ora il passaggio nelle prestigiose Classi A Internazionali.

Al rientro, Chantal tornerà subito ad allenarsi con i maestri Debhora Macaluso e Davide Fumagalli per prepararsi a confrontarsi con le più grandi e prestigiose gare estere internazionali, dove rappresenterà l’Italia e la Sicilia.

“È stato tutto meraviglioso”, dice Chantal Capuzzo. “Ringrazio i miei maestri Debhora Macaluso e Davide Fumagalli della Asd Dance Lab Studio, la mia famiglia che mi sostiene sempre. Grazie a FIDA Italia, a Mauro D’Ambrosio e al Presidente Nicola Amato. È stato un bellissimo Campionato Nazionale”.

Da Caltanissetta all’Europa, con 10 ori e il pass per le Classi A Internazionali. Il futuro di Chantal parla già internazionale.

Chantal Capuzzo, 10 anni, della Asd Dance Lab Studio di Caltanissetta, con le 9 medaglie d’oro conquistate nelle categorie Solo Under 12, Under 14 e Solo Open al Palasport di Casagiove dopo il titolo Europeo, Conquista anche il titolo di Campionessa Italiana 2026 . Ora testa alle gare internazionali.