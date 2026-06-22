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Corecom Sicilia, venerdì a Palermo gli “Stati Generali della Comunicazione Politica e Istituzionale”

Redazione

Corecom Sicilia, venerdì a Palermo gli “Stati Generali della Comunicazione Politica e Istituzionale”

Lun, 22/06/2026 - 18:04

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PALERMO (ITALPRESS) – Venerdì 26 giugno, alle ore 9.30, si terranno presso la sala Piersanti Mattarella di Palazzo dei Normanni a Palermo, gli “Stati Generali della Comunicazione Politica e Istituzionale”.

Sarà presente il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. Dopo l’introduzione del presidente del Corecom Sicilia, Andrea Peria, gli interventi di Mario Ajello, editorialista de Il Messaggero, Laura Aria, commissario Agcom, Carmelo Lopapa, capo della redazione politica de La Repubblica, Vincenzo Morgante, direttore TV2000.

– foto locandina evento –

(ITALPRESS).

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