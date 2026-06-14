Salute

Catania, pedala scalzo e senza casco in tangenziale: individuato e sanzionato

Redazione

Catania, pedala scalzo e senza casco in tangenziale: individuato e sanzionato

Dom, 14/06/2026 - 15:04

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CATANIA (ITALPRESS) – La Polizia di Stato ha individuato e sanzionato il ciclista che qualche giorno fa ha percorso la tangenziale di Catania, in direzione Paesi Etnei, a bordo di un velocipede non omologato, scalzo e privo di casco protettivo. L’episodio, ripreso da un automobilista con il telefono cellulare, è finito sui social diventando subito virale.

Acquisito il video, i poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza “Borgo Ognina” hanno avviato immediatamente gli accertamenti, riuscendo in breve tempo ad identificare l’autore del gesto che, con la sua condotta imprudente, ha messo in pericolo la propria incolumità e quella di altri automobilisti che ogni mattina percorrono quella strada.

Il conducente del velocipede, un uomo di 44 anni originario di Bologna, una volta rintracciato presso il proprio domicilio, è stato accompagnato presso il Commissariato Borgo Ognina dove gli sono state contestate le sanzioni previste dal Codice della strada per tutte le infrazioni commesse.

-Foto ufficio stampa Polizia di Stato-

(ITALPRESS).

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