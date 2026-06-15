Caso Garlasco, spunta un nuovo testimone: “Ho visto una donna bionda, mi hanno minacciato dicendomi di farmi i fatti miei”

(Adnkronos) – "La certezza è una donna con i capelli biondi, certezza al 100%". È quanto affermato da un testimone nell’intervista raccolta da Antonino Monteleone, e che sarà mandata in onda nel corso della prima puntata di 'Filorosso' questa sera su Rai 3 e RaiPlay. Come si spiega in un'anticipazione, l’uomo il 13 agosto 2007 si trovava a Garlasco, proprio durante le ore del delitto di Chiara Poggi, e – come sottolineato nel corso dell’intervista – aveva già formalizzato lo scorso anno ai carabinieri le sue dichiarazioni. L’uomo, come viene ricostruito, era in attesa di un appuntamento di lavoro fissato per le 10, stava passeggiando per Garlasco quando si è imbattuto in una donna in bicicletta: "La certezza è una donna con i capelli biondi, certezza al 100%". Un ricordo che il testimone definisce vivido e immutato nel tempo: "Io ho dei flash talmente forti in mente che non me li si può cambiare".

Poi un passaggio relativo alle presunte intimidazioni ricevute dopo aver parlato: "Mi hanno suonato il campanello di casa dicendomi di farmi i fatti miei, che io di Garlasco non ne devo sapere niente". La testimonianza completa sarà divulgata nel corso della puntata di “Filorosso”.

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