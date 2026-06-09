Caltanissetta, successo per la Full Dance Academy ai Campionati Italiani AMB Open 2026 a Palermo

La Full Dance Academy di Caltanissetta, diretta dai fratelli Igor e Mirko Colaprisca, ha brillato ai Campionati Italiani AMB Open 2026, svoltisi a Palermo dal 4 al 7 giugno. Due coppie talentuose della scuola di ballo hanno partecipato alla gara conquistando il cuore della giuria e del pubblico presente. Francesco Pirello e Mara Alessi hanno vinto il titolo di Campioni Italiani AMNB 2026 nelle Danze Latino-Americane, Classe B1, coronando una stagione ricca di impegno, di sacrifici e di grande passione. Ottimi risultati anche per Francesco Taibi e Jeanette Colaprisca che nella loro categoria hanno ottenuto un eccellente terzo posto, dimostrando non solo grande talento ma anche una forte determinazione.

Igor Colaprisca convocato come giudice al Campionato Italiano Anmb 2026 a Palermo

Nell’ambito dei Campionati Italiani ANMB Open 2026, l’insegnante e direttore della Full Dance Academy, Igor Colaprisca, è stato convocato come giudice nazionale, confermando la sua professionalità e il suo impegno nel mondo del ballo. Inoltre, il 6 e il 7 giugno ha preso parte alla terza tappa di Coppa Italia Latin Style, svoltasi al Palaghiaccio di Catania, come giudice federale della FIDESM.

Mattia Turiano

“Sono stato convocato come giudice federale della FIDESM, riconosciuta dal CONI – dichiara Igor Colapisca –, e ho avuto l’onore di seguire il nostro atleta Mattia Turiano che ha vinto la Terza Coppa Italia nella sua Categoria, Classe B, 19-34. Un risultato eccezionale – conclude – che lo porterà ai campionati Italiani FIDESM a Rimini”.

Un traguardo fatto di successi, quello della Full Dance Academy, dove ogni passo è stato posato su strade fatte di sacrificio, di impegno e di grande passione.