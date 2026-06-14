Caltanissetta, emozioni e grande partecipazione al PalaCannizzaro per la Sicura Basket Cup: il 14 giugno la finale

CALTANISSETTA – Grande partecipazione di pubblico e ottimo riscontro per la Sicura Basket Cup, il torneo di basket 5 contro 5 organizzato da Francesco Richiusa (22 anni, giocatore dell’Invicta 93100 neo promossa in Serie D) presso il PalaCannizzaro di Caltanissetta. La manifestazione, che culminerà con la finale in programma questa sera, ha coinvolto sei squadre, complessivamente quasi 50 giovani atleti, provenienti da Caltanissetta, Enna, Agrigento e dalle rispettive province, confermandosi come un importante appuntamento sportivo capace di richiamare talenti e appassionati da tutto il territorio.

L’evento è stato reso possibile grazie al sostegno dello sponsor principale Sicura Consulenze Assicurative – Agenzia Generali Caltanissetta Rochester, affiancata da altre realtà imprenditoriali che hanno creduto nell’iniziativa: Benu – Farmacia Centrale, Tipografia Paruzzo, Bar Miva ed altri. La serata di ieri ha fatto registrare una significativa presenza di pubblico, con il palazzetto gremito da giovani, famiglie e appassionati che hanno seguito con entusiasmo le sfide del torneo. A rendere ancora più accogliente l’evento è stata inoltre l’area ristoro allestita all’interno della struttura, pensata per offrire un momento di convivialità agli spettatori e ai partecipanti. «L’obiettivo della Sicura Basket Cup – spiega l’organizzatore Francesco Richiusa – è creare un’occasione di incontro attraverso lo sport, valorizzando i giovani e offrendo loro la possibilità di confrontarsi in un contesto sano, competitivo e inclusivo.

La risposta del pubblico e dei ragazzi partecipanti è stata straordinaria e rappresenta la conferma che iniziative come questa meritano di essere sostenute e riproposte».La manifestazione si propone infatti non solo come evento sportivo, ma anche come momento di aggregazione sociale e valorizzazione del territorio, capace di unire atleti, famiglie e aziende locali attorno ai valori positivi dello sport.