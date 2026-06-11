Caltanissetta. Aperte le iscrizioni per gli asili nido comunali e aumentati i posti disponibili, l’assessore Pasqualino: “Rispondiamo in modo concreto alle esigenze delle famiglie nissene”

Si aprono ufficialmente le iscrizioni per gli asili nido comunali di Caltanissetta relative all’anno educativo 2026/2027. Il bando, rivolto ai bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni , rimarrà aperto fino alla scadenza perentoria del 3 luglio 2026.

Le strutture comunali pronte ad accogliere i piccoli cittadini a partire dal 1° settembre 2026 sono quattro:

· “Santa Petronilla” (Via Ettore Romagnoli): ospita 59 minori (12 lattanti e 47 divezzi).

· “Colajanni” (Via Degli Orti): ospita 35 minori (12 lattanti e 23 divezzi).

· “Pasolini” (Via P.P. Pasolini): ospita 44 minori (12 lattanti e 32 divezzi).

· “Santa Barbara” (Corso Italia): ospita 11 minori (tutti divezzi).

L’organizzazione del servizio prevede la suddivisione dei minori in due fasce d’età: la sezione “Lattanti” (dai tre ai dodici mesi) e la sezione “Semidivezzi/Divezzi” (dai tredici ai trentasei mesi).

Sul potenziamento del servizio è intervenuto l’assessore alle Politiche Sociali, Ermanno Pasqualino: “Quest’anno rispondiamo in modo ancora più concreto e incisivo alle esigenze delle famiglie nissene. Siamo riusciti a incrementare significativamente l’offerta educativa sul nostro territorio, aumentando i posti disponibili complessivi in favore dei minori: dai 136 totali messi a bando per lo scorso anno educativo ai 149 totali messi a disposizione per il 2026/27. Nello specifico, questo potenziamento si traduce in ben 13 posti in più interamente destinati ai bambini divezzi, offrendo così un supporto maggiore ai genitori e una più ampia copertura del servizio di welfare scolastico cittadino. In ottica di una logica di continuità rispetto agli ultimi anni, il servizio sarà gestito dalla coop. Sociale ‘La Garderie’.”

Modalità di presentazione della domanda

La domanda di ammissione o riammissione deve essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta da un genitore o da chi esercita la potestà genitoriale. Tutta la modulistica e gli stampati sono liberamente scaricabili online sul sito istituzionale del Comune (comune.caltanissetta.it) oppure reperibili fisicamente presso lo sportello della Direzione VII Politiche Sociali, Socio Sanitarie e Scuola in Via A. De Gasperi, 27.

La trasmissione della documentazione dovrà avvenire entro il 3 luglio 2026 attraverso una delle seguenti modalità:

1. PEC: all’indirizzo direzione.politiche.sociali@pec.comune.caltanissetta.it, indicando nell’oggetto la dicitura “Domanda d’iscrizione asilo nido anno 2026/2027”.

2. Consegna a mano: direttamente all’ufficio Protocollo del Comune.

3. Raccomandata A/R: spedita al Signor Sindaco del Comune di Caltanissetta – Direzione VII Politiche Sociali Socio Sanitarie e Scuola, C/so Umberto 134. Sul plico andranno riportati i dati del mittente e la dicitura “Domanda d’iscrizione asilo nido anno 2026/2027”.

Documentazione richiesta

Per perfezionare l’iscrizione (pena l’esclusione della domanda) è necessario allegare:

· Copia del documento di riconoscimento valido di entrambi i genitori.

· Attestazione ISEE in corso di validità (o autocertificazione del reddito percepito).

· Copia del certificato o del libretto di vaccinazione.

· Eventuali certificazioni mediche specialistiche per inabilità o allergie alimentari.

Le rette mensili saranno calcolate in misura proporzionale in base alle fasce ISEE. È prevista la totale gratuità del servizio per i nuclei con ISEE da 0 a € 3.215,20 , mentre per la fascia massima (oltre i € 17.559,53) o in caso di mancata presentazione dell’ISEE, si applicherà la tariffa massima di € 220,00.

La graduatoria unica verrà formulata sulla base dei criteri previsti dai regolamenti comunali. Si ricorda che hanno diritto di precedenza i bambini che hanno già frequentato il nido comunale nell’anno precedente e i minori disabili o in situazioni di vulnerabilità segnalati dai Servizi Sociali. Successivamente alla pubblicazione, tutte le comunicazioni relative all’esito della graduatoria saranno trasmesse esclusivamente tramite e-mail agli indirizzi forniti dalle famiglie.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti, lo sportello della Direzione VII è contattabile telefonicamente al numero 0934/74730

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