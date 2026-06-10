Caltanissetta. Case a 1 euro, Di Dio: “Il rispetto della verità e del lavoro altrui dovrebbe essere un principio fondamentale della buona politica”

“Leggendo un articolo di stampa di queste ore, non posso fare a meno di rilevare una circostanza che ritengo poco corretta sul piano istituzionale. L’iniziativa “Case a 1 euro”, apprezzata da molti cittadini, è nata grazie alla mia determinazione e a un lungo e impegnativo lavoro di ricerca, analisi e confronto, risalente a giugno 2022. Un percorso che mi ha portato a contattare altre amministrazioni, sia regionali sia di altre realtà territoriali, per studiare esperienze già avviate e valutarne l’applicabilità al nostro contesto. Nelle fasi conclusive dell’iter sono state anche coinvolte le agenzie immobiliari locali per la definizione degli aspetti tecnici. È noto a molti chi abbia ideato, proposto e promosso questo progetto. Eppure, nell’articolo pubblicato non vi è alcun riferimento al mio ruolo, neppure un accenno.

Come se il progetto fosse nato da sé o fosse riconducibile ad altri. Una circostanza quantomeno singolare. Nessuno pretende medaglie, ma il rispetto della verità e del lavoro altrui dovrebbe essere un principio fondamentale della buona politica. Riconoscere i meriti non costa nulla e contribuisce a creare un clima di collaborazione e trasparenza nelle istituzioni. Un principio elementare che è stato calpestato. Quando si omette il nome di chi ha ideato e portato avanti un’iniziativa, si finisce per alterare la realtà dei fatti e per attribuire indirettamente ad altri risultati che non appartengono loro. Ai cittadini spetta conoscere la verità: dietro ogni progetto ci sono persone, idee e impegno. Buon senso e onestà intellettuale impongono che siano riconosciuti.” Così in una nota il consigliere comunale di Caltanissetta Fabrizio Di Dio.