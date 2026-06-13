Alla 75^ Trento Bondone è l’ora delle sfide

Trento, 13 giugno 2026. E’ tempo d’esami all’Università della Salita e le sfide decisive sui 17,6 km della 75^ Trento Bondone. La gara del terzo round di Campionato Italiano Supersalita sarà in diretta su ACI Sport TV (228 Sky e 52 Tivùsat) oltre che sulle pagine social del canale e della Federazione.

La competizione che dalle rive dell’Adige porta fino alla località Vason, è meticolosamente organizzata dalla Scuderia Trentina presieduta da Giuseppe Ghezzi in collaborazione con l’Automobile Club Trento di cui è presidente Fiorenzo Dalmeri.

Larga la rosa di piloti candidati ai vertici dell’incerta ed aperta classifica assoluta ed anche dei pretendenti alle varie categorie della massima serie tricolore ACI Sport.

I due fronti contrapposti per l’assalto all’albo d’Oro sono Nova Proto e Osella. Il veronese di Alby Racing Federico Liber ha mostrato una progressiva e concreta familiarità in aumento sulla Nova Proto NP 01 ed è stato anche il miglior interprete del percorso nella manche mattutina. Ottimo feeling con il percorso ed anche con la Nova Proto NP 01 per il senese della Best Lap Mirko Torsellini, entrambi al Bondone per la prima volta sui prototipi francesi di classe regina, come l’abruzzese Stefano Di Fulvio, a cui soprattutto la prima manche è servita a capire il percorso sul quale il driver della Scuderia Vesuvio è all’esordio assoluto. Buone ricognizioni per il siciliano dell’Ateneo Samuele Cassibba, che ha ritrovato riferimenti utili per il rendimento della Nova Proto V8.

Affilano le armi dal fronte Osella PA 30 in diversi, tra cui il padrone di casa Thomas Pedrini (foto anteprima) , il portacolori Pintarally Motorsport decisamente concreto in prova, mentre fase di studio per il siracusano di Melilli Luigi Fazzino, che ha ritrovato il lungo tracciato che lo vide trionfare nel 2024 ed anche la selettività della gara più lunga. Fazzino ha realizzato il miglior riscontro di giornata nella seconda manche completata in 9’28”90, poi Torsellini con due secondi in più. Prima manche con stop per il potentino Achille Lombardi fermo nell’ultimo tratto del percorso con la sua PA 30, problema che ha compromesso le prove dell’alfiere Vimotorsport. Convincono sin dalle prove i due giovane delle motorizzazioni moto delle Sportscar e preannunciano una sfida siciliana tra Nova Proto NP03 Aprila, quella del leader Andrea Di caro che opterà per una precisa scelta di pneumatici e quella dell’etneo Michele Puglisi che ha studiato i riferimenti.

Si inseriranno tra i migliori di certo anche il ligure Gianluca Ticci ed veneto Damiano Schena, poi l’attore Ettore Bassi che ha riscoperto fascino e difficoltà del Bondone, tutti su Nova Proto. Per il gruppo CN il laziale Alberto Scarafone ha mostrato di puntare dritto al vertice sulla Osella PA 21. Si sente chiaramente il ritorno del bolognese Manuel Dondi sulla sempre incisiva Fiat X1/9 Alfa Romeo in gruppo E2SH. Tra le 26 super car del gruppo GT il leader foggiano Lucio Peruggini ha prenotato un posto in prima fila al volante della Ferrari 296 in versione GT Super Cup Div. 1, ma i due padroni di casa sulle Porsche 992 Thomas Pichler sulla GT Super Cup e Giuseppe Ghezzi sula GT3, sono assolutamente minacciosi, almeno quanto il campano Giuseppe D’Angelo sulla Ferrari 488 Challenge Evo.

Colpo di scena in gruppo E1 quando un serio guasto al cambio ha fermato il calabrese Giuseppe Aragona su Volkswagen Golf 7, così il campano Alessandro tortora ha testato con profitto il ripristino della Peugeot 106 Turbo. L’esperienza ed il possesso dei riferimenti certamente favorisce il lavoro del bresciano di AF Motorsport Luca Tosini che sull’Audi ha riscosso i migliori riscontri, anche il bresciano Mattia Raffetti su Honda Civic si è rivelato pronto all’assalto. Ottimo esordio per l’altoatesina Selina Prantl sulla Volkswagen Golf DSG. Il catanese Andrea Currenti su Peugeot 106 è stato autore di due ottime prove, in particolare la seconda dove ha ottenuto il miglior riscontro del gruppo Racing Start Plus. Noie risolvibili per Vanni Tagliente su Seat Leon ed anche per l’altro fasanese Giovanni Angelini fermo sul percorso con la MINI in seconda manche.

Il salernitano Salvatore Tortora su Peugeot 308 è stato il più proficuo di gruppo Racing Start Cup, mentre in racing Start il giovane calabrese Salvatore Mondino su Seat Leon Cupra Station Wagon ha svolto due ottime manche, sebbene l’umbro Kristian Fiorucci su MINI è certamente insidioso. Colori della Cosenza Corse anche in RS con Paolo Scarpelli che su Peugeot 106 si è portato in evidenza.

Classifica C.I. Supersalita dopo 2 prove:Assoluta: 1 Faggioli, p. 40; 2 Di Fulvio 12,5 e Fazzino 26; 4 Torsellini 20. Gruppo RS aspirate: 1 Scarpelli 31; 2 Pinto 24,5; Vassallo 20. RSTB: 1 Mondino 40; 2 Gabrielli D. 25; 3 Aquila 15. RS+: 1 Tagliente G. 29; 2 Angelini 20; 3 Cardone 16. RS Cup: 1 Tortora S. 37,50; 2 Savoia 25; 3 Semeraro 13. E1: 1 Tortora A. 29,5; 2 Aragona 20; Spinetti e D’Acri 15. TCR: 1 Tosini 40; 2 Picchi 22,5; 3 Crescenza 13,5. GT Cup: 1 Gabrydriver 32; 2 Parrino 25; 3 Faustinelli e Artuso 17,5. GT SCup Div. 3: 1 Gaetani 17,5; 2 Bellin 13,5; 3 Adragna 11. GT SCup Div. 2: 1 Frijo 20. GT S Cup Div. 1: 1 Peruggini 40; 2 D’Angelo 30; 3 Del Prete 23. GT3: 1 Zanardini 20; 2 Menolfi 15; Iacoangeli 10. E2SH: 1 Gramenzi 40. CN: 1 Scarafone 35; 2 Giorgio 20; Capucci 12. E2SC-SS: 1 Faggioli 40; 2 Di Fuylvio e Fazzino 26; 4 Torsellini 20. E2SC-SS Motori Moto: 1 Di Caro 40; 2 Puglisi 30; 3 Ferretti 24. Under 25: 1 Picchi 22,5; 3 Mourtaji 11; Ghirardo 10. Dame: 1 Mourtaji 43,5; 2 Cuccioloni M.C. 38; 2 Fumo 25,5. Scuderie: 1 Best Lap 112; 2 Cosenza Corse 86; 3 G.S. Gretaracing 73.

Calendario Campionato Italiano Super Salita 2026: 15 – 17 maggio 55° Trofeo Vallecamonica (BS); 29-31 maggio 67^ Coppa Selva di Fasano (BR); 12-14 giugno 75ª Trento Bondone; 26-28 giugno 65ª Coppa Paolino Teodori (AP); 10-12 luglio 61ª Rieti Terminillo (RI); 21-23 agosto 61ª Trofeo Luigi Fagioli; 11-13 settembre 71^ Coppa Nissena (CL).