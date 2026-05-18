Prelievo multiorgano di fegato, reni e cornee al policlinico di Catania. Il direttore generale Santonocito: “Ringrazio i familiari, la donazione è un atto di civiltà”

Un prelievo multiorgano è stato eseguito, nel presidio “Rodolico” dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “G. Rodolico – San Marco” di Catania, su una donna deceduta a causa di un grave danno cerebrale. I familiari hanno espresso il consenso alla donazione. Il delicato intervento è stato possibile in virtù della consolidata e stretta collaborazione tra l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Catania e l’Ismett di Palermo, con il supporto del Centro Regionale Trapianti. L’accertamento di morte cerebrale è stato effettuato secondo le procedure previste, con il coinvolgimento della direzione aziendale. Successivamente, nel complesso operatorio dello stesso edificio, i chirurghi prelevatori dell’Ismett di Palermo, dopo aver verificato l’idoneità della donatrice, hanno proceduto al prelievo del fegato e di entrambi i reni, mentre le cornee sono state prelevate dagli specialisti della Clinica Oculistica. “Desidero esprimere, innanzitutto, il più sentito ringraziamento ai familiari della donna che, pur nell’immenso dolore hanno compiuto, con convinzione, una scelta di grande umanità e altruismo – dichiara il direttore generale Giorgio Giulio Santonocito–. La donazione degli organi rappresenta un atto di civiltà che trasforma una tragedia in speranza per tante persone. Un ringraziamento va anche a tutti i professionisti coinvolti che, con competenza, sensibilità e un perfetto lavoro di squadra, hanno reso possibile questo importante percorso di solidarietà”. (ANSA).