Salute

Verissimo ‘Le Storie’, anticipazioni di oggi 17 maggio: gli ospiti e le interviste

AdnKronos

Verissimo ‘Le Storie’, anticipazioni di oggi 17 maggio: gli ospiti e le interviste

Dom, 17/05/2026 - 11:30

Condividi su:

(Adnkronos) –
Silvia Toffanin torna oggi, domenica 17 maggio, con il secondo appuntamento del weekend in compagnia di Verissimo. Oggi andrà in onda una puntata replica, 'Verissimo-Le storie': una selezione delle interviste più intense realizzate da Silvia Toffanin nel corso di questa edizione. Le interviste che verranno oggi proposte non sono state svelate, ma la puntata speciale promette di rivivere le emozioni più intense della stagione.  
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta