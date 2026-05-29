Sutera. Sopralluogo del neo sindaco Carmelo Salamone per la messa in sicurezza dell’ascensore e del serbatoio idrico

SUTERA. Prima uscita del nuovo sindaco Carmelo Salamone che, assieme all’Assessore ai Lavori Pubblici Daniele Zoda e all’Ingegnere del Comune di Sutera Giuseppe Paolo Carruba, è stato presente ad un sopralluogo con il tecnico della protezione civile dott. Vizzì e il rocciatore finalizzato alla programmazione dei rilievi che saranno effettuati la prossima settimana nell’ambito del progetto di messa in sicurezza dell’ascensore e del serbatoio idrico.

Si tratta di due importanti opere che vanno attenzionate adeguatamente al fine di consentirne la fruizione a tutta la cittadinanza.