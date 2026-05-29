Lanciò oggetti incendiari contro la sede Leonardo, vigile del fuoco volontario condannato a Palermo

Non terrorismo ma lancio di oggetti pericolosi, con possibili conseguenze comunque devastanti. La seconda sezione della corte d’assise di Palermo infligge 4 anni, 9 mesi e 15 giorni a L.S. il vigile del fuoco volontario finito sotto processo con l’accusa di attentato incendiario con finalita’ terroristiche, dopo avere lanciato una bottiglia incendiaria e fumogeni contro la sede di Leonardo, il 26 novembre del 2022. Difeso dagli avvocati Giorgio Bisagna e Alessia Trenta, l’uomo ha ottenuto la derubricazione del reato, gia’ piu’ volte messo in discussione in un rimpallo fra tribunale del riesame e Cassazione, data la natura al confine del gesto attribuito al pompiere volontario: altrimenti avrebbe rischiato una pena fino a 15 anni. Proprio perche’ si trattava di un’ipotesi aggravata dalle finalita’ terroristiche, il processo si e’ svolto davanti alla corte d’assise, che giudica per fatti punibili anche con l’ergastolo. Oltre alla riqualificazione in getto pericoloso di cose, l’imputato e’ stato riconosciuto colpevole pure di detenzione e porto di ordigni micidiali e da guerra, anche se con l’esclusione di ulteriori aggravanti relative alla finalita’ eversiva. Nel processo erano imputati anche due attivisti; il primo e’ stato condannato per getto pericoloso di cose a 14 giorni di arresto e la seconda, che rispondeva di istigazione a delinquere, e’ stata assolta perche’ il fatto non sussiste. (AGI)