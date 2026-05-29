La Cassazione ha annullato i 4 anni di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno disposti a carico di Antonello Nicosia, ex assistente parlamentare agrigentino, figura chiave dell’inchiesta “Passepartout” sulla famiglia mafiosa di Sciacca. Gli ermellini hanno accolto parzialmente il ricorso della difesa, affidata all’avvocato Paolo Ingrao, e rinviato ad altra sezione della Corte di appello di Palermo, che dovrà valutare la sua pericolosità sociale. Nicosia sta scontando una condanna a 13 anni di reclusione per mafia. Ex esponente dei Radicali e collaboratore della parlamentare Giusi Occhionero, avrebbe svolto il ruolo di “messaggero” nelle carceri, veicolando messaggi e incontrando detenuti a cui dava consigli per evitare che si pentissero. Nicosia avrebbe incontrato boss detenuti al 41 bis come Filippo Guttadauro, cognato di Messina Denaro. (ANSA).
Mafia, annullata con rinvio la sorveglianza speciale all’ex parlamentare agrigentino Antonello Nicosia
Ven, 29/05/2026 - 12:24
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