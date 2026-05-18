Strage di Modena, la difesa di El Koudri chiederà la perizia psichiatrica

L’avvocato Fausto Giannelli, ha chiesto che Salim El Koudri, venga visitato da un medico in ospedale. E poi chiederà la perizia psichiatrica. “È la cosa più urgente”, ha detto il legale dell’uomo fermato per aver investito sette persone in centro a MODENA . “Non si è reso conto dell’accaduto, sembra in una situazione di confusione mentale. Sembra rivivere per la prima volta la memoria quando gli racconto quello che è successo sabato. È in una condizione di assoluta confusione, non sembra lucido. Apatico in certi momenti, sorpreso quando si ricorda quello che è capitato. Assolutamente inconsapevole”, ha detto.