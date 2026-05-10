Sport locale e legalità digitale: proteggere la passione senza spegnere il gioco

La legalità digitale non si difende spegnendo la passione sportiva, ma rendendola più riconoscibile di chi la imita. Le scommesse clandestine vincono ogni volta che il tifoso entra in una zona grigia senza accorgersene, e in Sicilia quella zona è più larga della media nazionale. La risposta non sta nel moltiplicare divieti astratti. Sta nel rendere percepibile la differenza tra un sito autorizzato e una vetrina costruita per somigliargli. Tutto il resto è retorica, compresa quella del proibizionismo morale che continua a confondere la severità degli intenti con l’efficacia degli strumenti.

Il punto di partenza è scomodo per chi ama le semplificazioni. Il Decreto Dignità del 2018, all’articolo 9, ha bandito ogni forma di pubblicità diretta o indiretta sui giochi con vincite in denaro, applicandolo indistintamente a operatori autorizzati e a piattaforme che operano fuori da ogni concessione. L’effetto pratico, sette anni dopo, è doppio e contraddittorio.

Da un lato la pressione promozionale legale è collassata, costringendo i club di Serie A a riscrivere bilanci che per anni avevano visto nel betting una voce strutturale, talvolta persino la principale. Sull’altro fronte il mercato nero ha continuato a comprare visibilità ovunque potesse comprarla: social meno presidiati, canali Telegram, reti di affiliazione che il TAR e l’AGCOM stanno provando a smontare con sanzioni milionarie. Il risultato lo conosci già, anche se nessuno te lo dice in questi termini: il giocatore prudente è stato lasciato senza segnaletica, mentre il giocatore aggressivo ha continuato a riceverne in abbondanza dai canali sbagliati.

Capire dove cade il confine, oggi, è diventato un esercizio di alfabetizzazione. Il calendario sportivo è la porta d’ingresso preferita: il derby siciliano, la giornata di Serie D, perfino i tornei dilettantistici raccontati dalle redazioni locali. Una quota mostrata accanto a una partita sembra parte del racconto e per molti utenti lo è diventata da un pezzo.

Strumenti editoriali che spiegano fenomeni come il raddoppio del giorno non hanno la funzione di alimentare la corsa al biglietto vincente. Servono a smontare la grammatica delle promozioni, a mostrare come funziona davvero un meccanismo che il marketing illegale copia spudoratamente, peggiorandolo. La differenza fra un’analisi indipendente e una pubblicità mascherata non è una sfumatura: è il terreno preciso su cui si gioca la tutela dell’utente. AGCOM lo ha riconosciuto nelle proprie linee guida, distinguendo informazione lecita e promozione vietata. Il problema è che la distinzione, fuori dagli atti amministrativi, evapora nel rumore di fondo.

C’è una contraddizione che vale la pena ammettere senza pudori. Vietare la pubblicità del gioco legale non ha smorzato la propensione al gioco. Ha ridotto, in compenso, la capacità del concessionario regolare di farsi riconoscere. Una tesi che pare tradire la causa della tutela, e invece la rafforza: se l’obiettivo è proteggere il giocatore vulnerabile, conta più una segnaletica chiara di un silenzio totale che lascia campo libero a chi non rispetta nessuna regola.

Lo ha detto pure il direttore generale dell’ADM, Roberto Alesse, definendo il divieto attuale un’ipocrisia ordinamentale. Il governo sta ora valutando un ritorno mirato delle sponsorizzazioni sportive con paletti, prelievo dell’1% destinato a sport femminile, stadi e campagne informative. L’idea non scandalizza chiunque abbia visto da vicino come funziona il sommerso. Scandalizza, semmai, chi continua a credere che basti spegnere un cartellone per spegnere un comportamento.

E in Sicilia il sommerso non è una metafora. La regione è la terza in Italia per conti di gioco attivi ogni cento abitanti. Il territorio nisseno mostra come il gioco illegale si intrecci con la criminalità organizzata, arrivando a generare a livello nazionale una raccolta clandestina stimata in 42 miliardi nel 2024, di cui 22 attraverso piattaforme online prive di concessione. Cifre che ribaltano la prospettiva.

Le operazioni della Guardia di Finanza nell’Agrigentino e nell’Ennese, i blitz nei centri scommesse abusivi del catanese, le ordinanze della Cassazione sui subentri nei punti scommessa siciliani: ogni voce di cronaca giudiziaria racconta un sistema che ha imparato a vestirsi da legale per intercettare il tifoso. Il sito clonato che imita gli operatori più noti, l’agenzia con totem scollegati dalla rete telematica dell’Agenzia delle Dogane, il punto vendita che cambia ragione sociale per aggirare le distanze dai luoghi sensibili: tutto questo è figlio della stessa zona d’ombra. Una zona che non si combatte a colpi di comunicato stampa.

Difendere lo sport locale, a quel punto, significa anche difendere chi lo guarda. Il torneo di Eccellenza, il futsal nisseno, la Nissa che gioca in Serie D non vivono nel vuoto. Vivono dentro un ecosistema mediatico dove ogni cronaca attira pubblicità, ogni live diretta produce traffico, ogni campionato giovanile diventa potenziale terreno di pesca per operatori senza scrupoli.

Pretendere che la passione si autoregoli è ingenuo. Pretendere che la legalità si difenda da sola è peggio. Servono regole che distinguano, controlli che colpiscano i siti clone con la stessa rapidità con cui spuntano e un giornalismo che non finga di essere neutrale quando si trova davanti a un mercato nero. Le redazioni locali, qui, hanno una responsabilità che quelle nazionali non riescono nemmeno a mettere a fuoco: il quartiere lo conosci, il bar dove gira la slot fuori legge lo conosci e fingere di non conoscerlo è una scelta editoriale precisa.

Il dato più crudo è quello che inchioda l’intero dibattito europeo: nel 2023 gli operatori non autorizzati hanno intercettato il 71% del mercato continentale del gioco online, oltre 80 miliardi contro i 33,6 miliardi del settore regolamentato, con un gettito fiscale evaporato per i bilanci pubblici stimato in 20 miliardi nel solo 2024. La black list dell’ADM ha superato gli 11.400 domini oscurati eppure la velocità con cui ne nascono altri continua a battere quella con cui vengono inibiti.

Si rincorre. Si arriva tardi. Si arriva spesso quando il danno è fatto, quando il conto è stato aperto, quando la dipendenza ha già cominciato a lavorare in silenzio.

A questo punto la domanda è secca, e merita di restare aperta. Si vuole davvero un Paese in cui il tifoso impara a riconoscere il legale perché qualcuno gliel’ha spiegato, oppure ci si accontenta di un divieto totale che funziona solo sulla carta mentre il mercato nero costruisce il suo stadio parallelo? Caltanissetta, qui, non è la periferia di un dibattito. È la prima fila.