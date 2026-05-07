Slalom Automobilistico Città di Valderice – Sant’Andrea di Bonagia: il 10 maggio la 19ª edizione

Valderice – L’automobilismo sportivo siciliano riparte da Valderice. Domenica 10 maggio si disputa il 19° Slalom Automobilistico Città di Valderice – Sant’Andrea di Bonagia, prima delle otto prove della Coppa ACI Sport 5ª Zona e gara valida per il Campionato Siciliano Slalom. L’evento, dedicato alla memoria di Leonardo Mazzara, gode del patrocinio del Libero Consorzio Comunale di Trapani e del Comune di Valderice ed è organizzato da Promoter Kinisia. Il programma prende il via sabato 9 maggio, alle 15:00, con le verifiche sportive e tecniche al Piazzale di Lido Valderice, momento dedicato all’omologazione di vetture e piloti. Domenica 10 maggio, alle 9:00, scatta la ricognizione seguita dalle tre manche cronometrate che assegneranno il successo finale. Il tracciato si snoda lungo il percorso da Sant’Andrea verso l’abitato di Valderice, sfida tecnica costruita su curve impegnative e cambi di ritmo che mettono alla prova abilità e precisione dei concorrenti. Risultati e classifiche saranno disponibili in tempo reale sul sito www.kinisia.it. L’edizione 2026 si inserisce inoltre nel circuito del Challenge degli Emiri, iniziativa promossa da quattro organizzatori siciliani: Misilmeri Racing, Armanno Corse, Promoter Kinisia e Sporting Club Partanna. Apre così una stagione che porta in Sicilia otto appuntamenti del calendario, con il territorio trapanese pronto ad accogliere piloti, scuderie e pubblico per la prima domenica di gara dell’anno.