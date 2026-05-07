La Delegazione FAI di Caltanissetta aderisce a “Il Maggio dei Libri” con “Bibliofeel. Lettori in connessione” a Gela

Entra nel vivo, a Gela, la rassegna “Il Maggio dei Libri” cominciata il 23 aprile e che andrà avanti per tutto il mese di maggio. La manifestazione è organizzata dalla Delegazione del FAI di Caltanissetta in collaborazione con il Comune di Gela, l’Unione nazionale dei Ciechi e degli Ipovedenti, l’associazione Strada degli Scrittori, Civico 111, PaoLab e gli istituti scolastici cittadini, “L’obiettivo è di promuovere la lettura come strumento di coesione sociale e rigenerazione culturale, restituendo centralità alla Biblioteca comunale di Gela – dice Giulia Carciotto, capo delegazione dei Fai di Caltanissetta – Il programma si inserisce nel filone Creature in cammino ed è ricco di attività pomeridiane adatte ai giovani e agli adulti di ogni età, mentre in orario antimeridiano gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado potranno accedere normalmente ai locali della Biblioteca per laboratori di lettura guidati dagli insegnanti”. Questi i prossimi appuntamenti della rassegna: sabato 9 maggio alle 17,30 Book club in biblioteca con “Tre nomi e un libro” romanzo d’esordio della scrittrice inglese Florence Knapp a cura di Civico 111; giovedì 14 maggio alle 17,30 Viaggio nella Grafic Novel con “La Grafic Novel” e il Mondo di “Perespolis” con esplorazione del romanzo della scrittrice iraniana Marjane Satrapi a cura dell’architetto Loris Insinna. Giovedì 21 maggio alle 17,30 incontro su “Parole e note di Sicilia. Il Siciliano tra musica e letteratura” a cura del prof. Gaetano Vicari che esporrà delle opere a tema. Sabato 23 maggio alle 10,30 laboratorio creativo per bambini dai 5 agli 8 anni curato dalla dottoressa Paola Rinciani (evento su prenotazione). Mercoledì 27 maggio alle 17,30 incontro su “Cantico delle Creature: la natura tra poesia e pittura” a cura del prof. Fabio Sciandrello. Infine, giovedì 28 maggio, Speed date letterario “Tre minuti per innamorarsi… di un libro” (evento su prenotazione), format dinamico per condividere gusti, opinioni e ricordi legati a libri e autori a cura del prof. Rossano Scicolone.

Tutte le informazioni sull’evento sono disponibili ai seguenti indirizzi: https://fondoambiente.it/luoghi/rete-fai/delegazione-fai-di-caltanissetta e sui canali social della Delegazione Fai di Caltanissetta: https://www.facebook.com/Faidelegazionedicaltanissetta/ https://www.instagram.com/faicaltanissetta/ Per info: caltanissetta@delegazionefai.fondoambiente.it