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Statuette del XVIII secolo trafugate nel 1975 a Milazzo, la riconsegna oggi nella chiesa del Santo Rosario

Redazione 3

Statuette del XVIII secolo trafugate nel 1975 a Milazzo, la riconsegna oggi nella chiesa del Santo Rosario

Gio, 07/05/2026 - 09:49

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Tornano ‘a casa’ undici statuette in legno raffiguranti apostoli, risalenti al XVIII secolo, rubate dalla Chiesa Nostra Signora del Santo Rosario a Milazzo, nel Messinese. Recuperate al termine di un’indagine diretta dalla Procura di Catania e condotta dai carabinieri del Nucleo per la tutela del patrimonio culturale di Palermo, saranno riconsegnate al parroco oggi pomeriggio, alle 17.30, alla presenza del sostituto procuratore aggiunto di Catania, Fabio Scavone. Le statuette erano state trafugate dalla chiesa il 29 dicembre 1975. (Adnkronos)

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