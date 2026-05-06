Assessore Ingala, “condivido valori Mpa ma entro in giunta da tecnico”

“Il mio mandato è ispirato a un obiettivo, fare del bene per il territorio, essere vicina alle esigenze di comuni, province e città metropolitana”. Lo ha detto Elisa Ingala, neo assessore regionale alle Autonomie locali, a margine della seduta d’aula durante la quale ha prestato giuramento. Ingala entra a far parte della giunta guidata da Renato Schifani in quota Mpa. “Mi ritrovo nei valori del Mpa – ha detto – conosco da anni Raffaele Lombardo, ma ho accettato la nomina in qualità di tecnico”.