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Assessore Ingala, “condivido valori Mpa ma entro in giunta da tecnico”

Redazione

Assessore Ingala, “condivido valori Mpa ma entro in giunta da tecnico”

Mer, 06/05/2026 - 18:18

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“Il mio mandato è ispirato a un obiettivo, fare del bene per il territorio, essere vicina alle esigenze di comuni, province e città metropolitana”. Lo ha detto Elisa Ingala, neo assessore regionale alle Autonomie locali, a margine della seduta d’aula durante la quale ha prestato giuramento. Ingala entra a far parte della giunta guidata da Renato Schifani in quota Mpa. “Mi ritrovo nei valori del Mpa – ha detto – conosco da anni Raffaele Lombardo, ma ho accettato la nomina in qualità di tecnico”.

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