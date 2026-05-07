Pesca illegale nell’Area marina protetta delle Egadi, denunciato il comandante di un peschereccio

I militari della sezione operativa navale della guardia di finanza di Trapani hanno denunciato il comandante di un peschereccio che, approfittando del buio della notte, era intento alla pesca a strascico all’interno dell’Area marina protetta (Amp) Isole Egadi. Alla vista della motovedetta, tentativo di eludere il controllo, il comandante ha tagliato i cavi d’acciaio dello strumento da pesca in immersione, abbandonando l’intera attrezzatura sul fondale marino. Il peschereccio è poi tornato sul sito per recuperare la rete ed i relativi divergenti non esitando a strascicare con un’ancora il fondale marino. Il comandante, oltre per le violazioni della normativa vigente a tutela dell’habitat delle aree marine protette è stato sanzionato per avere a bordo un lavorato in nero (ANSA).