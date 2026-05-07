Attività produttive, Tamajo incontra Snag Confcommercio: «Edicole presidio di cultura e socialità, servono misure di rilancio»

«Le edicole rappresentano un presidio fondamentale di socialità e cultura e meritano un’opportunità concreta di rilancio». Lo ha detto l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, incontrando una delegazione Snag Confcommercio, il sindacato dei giornalai, composta dal vicepresidente nazionale Antonio Losapio e dal presidente provinciale di Palermo Maurizio Buarné.

Nel corso dell’incontro è stata condivisa la volontà di approfondire possibili misure regionali a sostegno della rete di vendita della stampa, anche attraverso l’utilizzo di risorse europee, per favorire sostenibilità, innovazione tecnologica e competitività delle edicole siciliane.