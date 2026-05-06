Aree protette, oggi 45esimo anniversario della riserva dello Zingaro. Savarino: «Sicilia pioniera nella tutela dell’ambiente»

«Oggi ricorre il quarantacinquesimo anniversario della storica legge regionale che, il 6 maggio 1981, istituì la riserva naturale orientata dello Zingaro. Un atto di straordinaria lungimiranza che rese la Sicilia pioniera assoluta in Italia, anticipando di ben nove anni la normativa nazionale sulle aree protette». Lo dice l’assessore regionale al Territorio e ambiente Giusi Savarino.

«Quella che nacque da una forte mobilitazione della società civile – aggiunge – è oggi il pilastro di un sistema regionale d’eccellenza, che conta 75 riserve naturali, con la settantaseiesima in arrivo, 4 parchi regionali e un parco nazionale, rendendo la Sicilia un punto di riferimento per la conservazione della biodiversità nel Mediterraneo. Celebrare i 45 anni dello Zingaro – dice Savarino – significa riconoscere il valore del paesaggio non solo come bene da tutelare, ma come motore di orgoglio, identità e sviluppo sostenibile per le future generazioni. Solo conoscendo le nostre bellezze naturali possiamo imparare ad amarle, comprenderne l’importanza e rendere onore a chi, il 6 maggio 1981, istituì quella prima, fondamentale riserva».

