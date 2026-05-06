Caltanissetta. Lo Sport come Missione: il dott. Salvatore Pioggia premiato al CONI tra le Eccellenze Nazionali

Il prossimo 23 maggio, la prestigiosa Sala d’Onore del CONI farà da cornice a uno degli appuntamenti più significativi per il panorama sportivo e sociale italiano: il Premio Eccellenze Tecnici, organizzato dall’Ente Nazionale Sportivo Libertas.

L’evento non è soltanto una celebrazione del merito sportivo, ma un riconoscimento a coloro che hanno saputo trasformare il campo di allenamento in una palestra di vita. Tra i premiati di quest’anno spicca il nome del Dott. Salvatore Pioggia, stimato Chinesiologo e Posturologo, che riceverà l’importante onorificenza per il valore positivo e l’impatto sociale portato alla propria comunità.

Il premio Libertas nasce con l’obiettivo di accendere i riflettori su quei tecnici che interpretano la propria professione come una vera e propria missione educativa. Non si tratta solo di tecnica o performance, ma di utilizzare lo sport come:

• Strumento di inclusione per abbattere le barriere sociali.

• Motore di crescita umana per le giovani generazioni.

• Presidio di salute e benessere, grazie a competenze scientifiche d’eccellenza.

La caratura dell’evento è testimoniata dalla sede prescelta e dalle autorità presenti. A fare gli onori di casa sarà il Presidente del CONI, Andrea Bonfiglio, affiancato da alte cariche politiche e rappresentanti del governo, a sottolineare quanto il lavoro dei tecnici sul territorio sia fondamentale per la tenuta del tessuto sociale nazionale.

“Essere premiati in una sede come la Sala d’Onore del CONI è un orgoglio che va oltre il prestigio personale,” – commentano gli organizzatori – “è il segno che la strada tracciata da professionisti come il Dott. Pioggia è quella giusta per costruire una società più sana e integrata.”

Per la città di Caltanissetta, la premiazione del Dott. Salvatore Pioggia rappresenta un punto d’orgoglio. Il suo impegno quotidiano nel campo della chinesiologia e della posturologia si fonde con una visione etica dello sport, dove la cura del corpo diventa il punto di partenza per l’equilibrio della persona.

L’appuntamento è dunque fissato per il 23 maggio nella Capitale, in una giornata che resterà scolpita nella storia della Libertas e nel percorso professionale di chi, come il Dott. Pioggia, dedica la propria vita all’eccellenza e al servizio degli altri.