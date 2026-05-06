Caltanissetta. Lo sport come strumento di dialogo e integrazione: amichevole di calcio tra Scout Agesci e richiedenti protezione

CALTANISSETTA. Lo sport come strumento di dialogo, integrazione e reciproca conoscenza. Oggi pomeriggio a Caltanissetta nel Centro di prima accoglienza di Pian del Lago, alla presenza del Prefetto Licia Donatella Messina, del Questore Marco Giambra e dei comandanti provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, si è svolto un incontro di calcio amichevole tra una rappresentanza di scout Agesci e una di stranieri richiedenti la protezione internazionale, con la collaborazione della Caritas e dell’associazione Migrantes.

Il valore simbolico della manifestazione, con l’attenzione delle Istituzioni presenti, è quello di superare le barriere culturali e sociali, promuovendo un messaggio positivo tra i giovani .