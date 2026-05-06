Rogo nella riserva di Capo Gallo, giovane condannato a 10 anni a Palermo

Dopo una lunga camera di consiglio, il tribunale di Palermo, ha condannato a 10 anni per disastro ambientale e incendio boschivo Francesco Ficano, 29 anni accusato di aver appiccato dolosamente il rogo che, il 24 luglio 2023, distrusse circa 650 ettari di vegetazione nella riserva naturale orientata di Capo Gallo, a Palermo. Il giovane fu individuato grazie alle immagini delle videocamere di sorveglianza mentre usciva da un residence a bordo di uno scooter con un sacchetto con una bottiglia contenente benzina e poi si avvicinava all’area alberata. Utili anche le intercettazioni nelle auto dei familiari e sui cellulari. In alcuni messaggi si sarebbe vantato di essere stato lui a dare fuoco alla montagna. Al processo la Regione si è costituita parte civile. (ANSA).