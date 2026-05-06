Caltanissetta, partita di calcio tra scout e ospiti del centro di prima accoglienza

Nel pomeriggio di mercoledì 6 maggio, si è svolto – nel Centro Governativo Polifunzionale di contrada Pian del Lago, a Caltanissetta – un incontro amichevole calcistico tra il gruppo scout “AGESCI CL1” e una rappresentanza degli ospiti (richiedenti protezione internazionale) del locale Centro di Prima Accoglienza.

L’incontro – promosso dall’Ufficio diocesano “Migrantes” – ha visto la presenza di S.E. il Sig. Prefetto di Caltanissetta, Licia Donatella Messina, del Questore della provincia di Caltanissetta, Dott. Marco Giambra, e dei Comandanti provinciali dell’Arma dei Carabinieri, Col. Alessandro Mucci, e della Guardia di Finanza, Col. Stefano Gesuelli.

L’evento in parola, infatti, mette al centro lo sport e i valori dallo stesso propugnati, nonché la propria capacità di superare ogni forma di barriera culturale e sociale, in un’ottica di dialogo e di reciproco rispetto e conoscenza dell’altro.