Evasione fiscale, sequestrato dalla GdF di Ragusa un immobile da 300mila euro a imprenditore

Un immobile del valore di circa 300mila euro è stato sequestrato, al fine della successiva confisca, dai finanzieri del Comando provinciale di Ragusa a un imprenditore di Vittoria (Ragusa). La misura, disposta dalla sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Catania, arriva al termine di attività ispettive su quattro società riconducibili “in fatto o in diritto” all’uomo, da cui era emersa una “rilevante evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto” e la commissione di reati fiscali, per l’emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e per la presentazione infedele della dichiarazione. “Le accurate indagini della Guardia di finanza – spiega la Procura di Ragusa – hanno consentito di acquisire adeguati indizi in ordine alla serialità e abitualità delle condotte” dell’imprenditore e la sussistenza della “correlazione temporale tra la pericolosità sociale e gli incrementi patrimoniali” dell’uomo e del suo nucleo familiare, quantificati in circa 300.000 euro, risultati “incompatibili e non giustificabili con i redditi dichiarati nel medesimo periodo”. (Loc/Adnkronos)