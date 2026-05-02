Sicilia, sparatoria: donna colpita per “errore”

Nella sparatoria di giovedì scorso in via Montalbo, a PALERMO, è rimasta ferita per errore anche una donna, M.M. di 67 anni, raggiunta da colpi d’arma da fuoco che erano stati esplosi contro Danilo D’Ignoti, 37 anni, colpito mentre usciva dalla macelleria che si trova ad angolo con via Marvuglia. La donna era da poco uscita di casa, stava camminando sul marciapiede quando è stata raggiunta dal colpo vagante al gluteo destro e da una scheggia metallica nella coscia sinistra. E’ ricoverata nel reparto di chirurgia a Villa Sofia, sarà operata per la rimozione dei proiettili. “Oltre all’ogiva nel femore, ci sono altre schegge nella gamba, segno che è stata raggiunta di rimbalzo anche da frammenti di altri proiettili”, dicono i medici. Intanto proseguono le indagini della squadra mobile sull’agguato a D’Ignoti e sugli spari, la notte precedente, in via Don Minzoni contro alcune abitazioni e una Fiat 500: due episodi che per gli inquirenti potrebbero essere collegati anche perché in entrambi i casi sarebbero stati utilizzati colpi di kalashnikov dello stesso calibro 7,62. Armi usate anche da chi ha sparato contro il ristorante Brigantino a Sferracavallo il 25 aprile, e il 9 aprile contro il deposito della Sicily by car a Tommaso Natale. Tutti episodi avvenuti nel mandamento di San Lorenzo.