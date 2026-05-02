Sicilia. Sequestrati 17 chili di ecstasy, arrestati due italiani di origini tunisine

– Sequestrate oltre 26mila pillole di ecstasy per complessivi 17 chili a Marsala, in provincia di Trapani. In azione la squadra mobile, che con la collaborazione del Servizio centrale operativo e della Sisco di Palermo ha arrestato due persone: un uomo e una donna. La droga, che aveva un valore stimato intorno ai 780mila euro, era giunta in SICILIA verosimilmente dal nord Europa ed era destinata alle piazze di spaccio di Marsala e Mazara del Vallo,oltre che dei comuni limitrofi. L’uomo arrestato è un cittadino italiano di origini tunisine, con precedenti per furto e minacce. Era stato notato in diverse occasioni entrare nell’abitazione della donna, nel centro storico di Marsala, e uscirne con buste voluminose che riponeva nel portabagagli della propria auto con fare sospetto. Il giorno dell’arresto è stato raggiunto in strada dalla donna, un’incensurata di origini tunisine. In quella occasione, anche la donna aveva con sé delle buste prelevate dal complice e riposte, celermente, nel portabagagli. A questo punto è scattato il controllo della polizia: i due, poi finiti in carcere, erano in possesso di oltre 16 chili di ecstasy, tra pasticche azzurre e rosa e polvere di ecstasy di colore rosa. Il gip, su richiesta della procura di Marsala, ha convalidato il provvedimento cautelare disponendo il carcere per entrambi i protagonisti. Già a gennaio la polizia aveva sequestrato 2.767 pillole di ecstasy. A nasconderle nella propria abitazione era una giovane donna di origini tunisine ma cittadina italiana.