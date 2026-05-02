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Meloni: “Con Zanardi Italia perde campione ed uomo straordinario”

Redazione

Meloni: “Con Zanardi Italia perde campione ed uomo straordinario”

Sab, 02/05/2026 - 15:15

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– “L’Italia perde un grande campione e un uomo straordinario, capace di trasformare ogni prova della vita in una lezione di coraggio, forza e dignità. Alex Zanardi ha saputo rimettersi in gioco ogni volta, affrontando anche le sfide più dure con determinazione, lucidità e una forza d’animo fuori dal comune. Con i suoi risultati sportivi, con il suo esempio e con la sua umanità, ha dato a tutti noi molto più di una vittoria: ha dato speranza, orgoglio e la forza di non arrendersi mai”.

Così la premier Giorgia MELONI sui social. “A nome mio e del Governo rivolgo un pensiero commosso e la più sincera vicinanza alla sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene. Grazie di tutto, Alex”, conclude. 

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