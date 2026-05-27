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Sicilia, Schifani: nessuna ipotesi di voto anticipato, “dimissioni non sono all’ordine del giorno”

Redazione

Sicilia, Schifani: nessuna ipotesi di voto anticipato, “dimissioni non sono all’ordine del giorno”

Mer, 27/05/2026 - 18:17

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“Non vedo per quale motivo si dovrebbe votare prima. Le mie dimissioni non sono all’ordine del giorno perché sto lavorando e i risultati si vedono. Per non dire che la mozione di sfiducia presentata nei miei confronti lo scorso dicembre si è conclusa con un misero 21 a 46”.

Lo ha detto ai microfoni della Tgr Rai SICILIA il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. “Lavorare bene – ha aggiunto – può suscitare da un lato qualche mal di pancia e dall’altro dare fastidio a qualcuno, visto che sto cercando, e ci riuscirò, di realizzare i termovalorizzatori”

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