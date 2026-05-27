Gela, il dirigente regionale di Italia Viva-Casa riformista Giuseppe Perna aderisce al “Patto per restare”

“Ho aderito con convinzione al “Patto per restare”, lanciato a livello regionale, perché lo ritengo non solo doveroso ma necessario per dare un messaggio forte, lasciare un’impronta come stanno già facendo tanti giovani siciliani che non intendono abbandonare la loro terra”. Giuseppe Perna, dirigente regionale di Italia Viva-Casa riformista, ha scelto di dare seguito a quanto esposto durante l’incontro, tenutosi a Gela, nel corso del quale, tra gli altri punti di dialogo, è stata affrontata la piattaforma tematica del “Patto per restare”. “Però, come tanti altri, insieme a me, ho voluto dare uno sprone maggiore – continua Perna – concentrando l’attenzione sui beni archeologici della mia città, Gela, e del territorio limitrofo. Per questa ragione, ho voluto pubblicamente sottolineare che voglio restare ma in una terra che non trascuri i siti archeologici. Non voglio rimanere, a Gela, senza siti archeologici. E’ un messaggio pubblico che ho voluto fornire per ribadire che la Regione deve dare risposte a tutti gli sforzi che si stanno facendo nella mia città per ripristinare aree archeologiche importantissime ma rimaste nell’oblio per troppo tempo. Il museo dei relitti greci, il museo regionale che dovrebbe riaprire entro luglio, il sito delle mura Timoleontee e quello di Molino a Vento e i bagni greci, sono solo una parte della maestosa disponibilità archeologica e storica di Gela. Le recenti scoperte nel sito dell’orto Fontanelle non fanno altro che ribadire la centralità di Gela. Però, senza personale numericamente adeguato non è possibile fornire un servizio ai turisti e ai visitatori. Servono risorse e serve una precisa volontà regionale finalizzata a rafforzare l’apporto di personale qualificato per i siti di Gela”.