Migranti, Piantedosi: “6 nuovi CPR. Rimpatri +40% da inizio governo”

Riguardo i CPR, i Centri di Permanenza per i Rimpatri dei migranti, “stiamo lavorando all’attivazione di ulteriori 106 posti in strutture già esistenti in Sicilia, in Sardegna e in Lazio. Abbiamo avviato, inoltre, le procedure per realizzare nuove strutture: 1 in Campania, 2 in Trentino Alto Adige, 1 in Calabria, 1 in Toscana e 1 in Emilia Romagna. L’obiettivo è costruire finalmente un sistema migratorio serio e credibile, nel quale chi entra illegalmente in Italia e rappresenta un pericolo per la sicurezza pubblica venga effettivamente rimpatriato”. Così il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi al question time alla Camera. “Obiettivo – ha precisato – che stiamo perseguendo con risultati crescenti: da quando ci siamo insediati il numero dei rimpatri totali è cresciuto di oltre il 40 per cento. E in questi primi mesi dell’anno il dato è ancora in crescita di più del 30 per cento, rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Ma soprattutto è cresciuto il rapporto percentuale tra immigrati irregolari sbarcati e irregolari rimpatriati: siamo passati dal 3 per cento del 2023 al 10 per cento del 2025 e addirittura al 33 per cento dell’inizio dell’anno”, ha concluso il ministro.