MUSSOMELI – E’ stato convocato dal presidente uscente Gianluca Nigrelli presso l’aula consiliare “Francesca Sorce” per le ore 18 del 0 giug no 2026, il nuovo consiglio comunale eletto nella tornata elettorale del 24 e 25 maggio scorso. Questo l’ordine del giorno; 1) Giuramento dei consiglieri neo-eletti; 2) Scelta scrutatori; 3) Esame delle condizioni di eleggibilità e candidabilità; 4) eventuali surroghe; 5) Esame di eventuali ipotesi di incompatibilità dei consiglieri non eletti; 6) Elezione del Presidente del Consiglio; 7) Elezione del Vice Presidente del Consiglio; 8) Giuramento del Sindaco neoeletto; 9) Comunicazione costituzione Giunta Comunale; 10) Elezione Commissione elettorale comunale;
Mussomeli, convocato il nuovo consiglio comunale: il 9 giugno alle 18 prima riunione
Sab, 30/05/2026 - 16:13
Condividi su: